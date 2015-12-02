ПриватБанк став єдиним українським банком у топ-15 найбільших банків Центральної та Східної Європи

Як повідомив The Banker, у 2015 році ПриватБанк став єдиним українським банком у топ-15 банківських установ регіону, посідаючи 13-е місце в рейтингу найбільших банків Центральної та Східної Європи та 495-е в рейтингу топ-1 000 світових банків.

ПриватБанк – найбільший український банк і лідер роздрібного банківського ринку. Сьогодні банк обслуговує 13,7 млн індивідуальних клієнтів, 619 тис. корпоративних клієнтів, 610 тис. приватних підприємців. За даними на 1 жовтня 2015 року, активи банку становлять 241,809 млрд грн, регулятивний капітал – 22,3 млрд грн.

Чистий прибуток банку за підсумками трьох кварталів 2015 року – 89,8 млн грн. У регіональній мережі банку працює 2 178 філій і відділень, 7 266 банкоматів, 12 263 термінали самообслуговування.