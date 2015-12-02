Гривня на міжбанку зміцнилася до 23,71 за долар

У середу, 2 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 23,60/23,71 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 25,0040/25,1160 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3510/0,3530 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 23,7814 грн/дол., на цю годину укладено 202 угоди на суму 86,09 млн дол.