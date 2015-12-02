Кабмін почав обговорювати бюджет з Радою – Яценюк незадоволений низьким інтересом депутатів

Кабінет міністрів України оприлюднив проект державного бюджету на 2016 рік і розпочав відповідні консультації з представниками депутатського корпусу, проте їх інтерес до обговорення документа залишається дуже низьким, заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Ми півроку тому почали бюджетний процес. Ми говоримо про внесення до парламенту проекту бюджету на наступний рік, який дасть можливість виконати усі соціальні зобов'язання перед громадянами України, дасть можливість досягти критеріїв фінансової стабільності з дотриманням дефіцит до 3,7% ВВП і який буде підтриманий членами українського парламенту», - сказав Яценюк.

Він наголосив, що консультації ведуться з понеділка, 30 листопада.

«На жаль, високої активності з боку депутатського корпусу в обговоренні бюджетної та податкової реформи поки що немає», - сказав Яценюк, наголосивши, що в жодному разі не можна політизувати цей процес.

За його словами, Кабмін готовий продовжити термін обговорення проекту державного бюджету на 2016 рік до 4 грудня за пропозицією однієї з найбільших фракцій парламенту – фракції Блоку Петра Порошенка.

«Щойно я отримав листа від фракції БПП з пропозицією до 4 числа (грудня – УНІАН) продовжити роботу як над законом про держбюджет, так і над Податковим кодексом. Найбільша фракція має свої пропозиції, і вона готова внести ці пропозиції, – сказав Яценюк. – Немає жодних питань, ми, звичайно, йдемо назустріч своїм партнерам по коаліції, щоб внести узгоджені законопроекти – як щодо податкової реформи, так щодо державного бюджету».

При цьому Яценюк нагадав, що від рішень парламенту залежить процес співробітництва України з ключовими кредиторами країни і отримання від них кредитних траншів загальним обсягом близько 4 млрд дол.