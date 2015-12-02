Яценюк про джерела поповнення бюджету: потрібно конфіскувати 40 мільярдів Януковича і Ко

Кабінет міністрів України розраховує у 2016 році завершити розпочатий два роки тому процес конфіскації на користь держави активів, що раніше належали близькому оточенню екс-президента Віктора Януковича, на загальну суму близько 40 млрд грн.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Є ще одне джерело поповнення бюджету, яке залишається невикористаним. У 2014 році правоохоронні органи заарештували активів, якими володіли Янукович і наближені до нього люди, на 1,5 млрд дол. США. Я неодноразово звертався до прокуратури та інших органів, щоб заарештовані кошти були конфісковані, - сказав Яценюк. - Ми звертаємося до парламенту та правоохоронців – ухвалити додатковий закон, який дозволить провести процедуру конфіскації коштів, і прийняти судові рішення, які дадуть можливість отримати додаткові доходи до бюджету на суму понад 40 млрд грн. Ці 40 млрд грн мають бути конфісковані за усіма юридичними процедурами. Вони підуть до спеціального фонду, з якого фінансуватимуться питання безпеки і оборони, а також інші цілі».

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Як повідомляв УНІАН, Державна служба фінансового моніторингу України в червні 2014 року повідомила про арешт коштів у розмірі близько 1,5 млрд дол. на рахунках компаній, близьких до екс-президента Віктора Януковича. За інформацією служби, значна частина цих грошей через офшори поверталася в Україну у вигляді фіктивних інвестицій і спрямовувалася на купівлю облігацій внутрішньої держпозики.

Наприкінці липня цього року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у четвертий раз звернувся до правоохоронних органів із проханням прискорити роботу з конфіскації 1,5 млрд дол. Він підкреслив, що будь-які спроби вивести ці кошти з країни повинні припинятися різко.

У вересні Генеральна прокуратура України пояснила затримку в процесі конфіскації активів специфікою українського законодавства.