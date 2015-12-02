Нацбанк спростив порядок відкриття банками рахунків для клієнтів

Національний банк України спростив порядок відкриття та обслуговування рахунків, передбачивши, що банк при відкритті рахунку самостійно отримуватиме відомості про суб'єкта господарювання з офіційного веб-сайту розпорядника Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців.

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №833, що набуває чинності сьогодні, 2 грудня.

Крім спрощення порядку відкриття рахунків для суб'єктів господарювання, постанова передбачає ще низку новацій. Зокрема, запроваджується принцип мовчазної згоди у разі неотримання банком повідомлення від контролюючого органу про взяття рахунку на облік.

Спрощується порядок відкриття рахунків для нерезидентів-інвесторів, оскільки передбачена можливість засвідчувати справжність підписів у картці із зразками підписів нотаріусом іноземної держави, а також спрощено порядок закриття рахунків для клієнтів, що мають незавершені зовнішньоекономічні контракти.

Фізичні особи в рамках нового порядку зможуть отримувати на поточний рахунок іноземну валюту, переказану з-за кордону. Також визначено порядок відкриття поточного рахунку опікуном на ім'я фізичної особи, визнаної судом недієздатною.

Водночас банкам довіряється обов'язок здійснювати верифікацію клієнта.

На думку НБУ, новий порядок створює передумови для спрощення ведення бізнесу в Україні та сприяє використанню громадянами України послуг міжнародних систем інтернет-розрахунків.

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Як повідомляв УНІАН, Україна піднялася на 13 позицій в щорічному рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business, посівши 83-е місце. На думку експертів Світового банку, ключовою реформою, яка сприяла підвищенню рейтингу, є спрощення реєстрації бізнесу, але проблемними для бізнесу в Україні залишаються підключення до електромереж, отримання дозволів на будівництво, ведення транскордонної торгівлі і процедура банкрутства.

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За оцінками Мінекономрозвитку, Україна може увійти до топ-50 країн рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business вже наступного року.