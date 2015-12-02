Територіальним громадам наступного року виділять на розвиток 5,7 мільярда

Уряд закладає до проекту державного бюджету на 2016 рік виділення Фонду розвитку територіальних загальних 5,7 мільярда гривень, які будуть спрямовані на інфраструктурні проекти, повідомив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Загальний фонд фінансування територіальних громад складе 5,7 мільярда гривень. Це гроші, які підуть на місця – на лікарні, школи, інфраструктуру - те, чого сьогодні потребують громади", - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, Україна з 2014 року проводить реформу бюджетної децентралізації, передаючи на місця управлінські та фінансові повноваження. Заявлені перетворення повинні надати регіонам в загальній складності близько 40 мільярдів гривень додаткових доходів на рік.

У той же час, на центральному рівні залишається можливість надання фінансової допомоги регіонам, у тому числі завдяки Фонду розвитку територіальних громад.

Бюджет такого фонду в 2015 році становить 3,5 мільярада гривень. Однак за підсумками січня-серпня 2015 року фонд зміг виділити на місця лише 1,3 мільярда гривень, що становить трохи менше 40% від необхідних для реалізації різних проектів коштів.