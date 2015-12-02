Росія продовжує вимагати відтермінування введення стандартів ЄС - Україна проти

Україна не прийматиме пропозиції Російської Федерації про відстрочення запровадження фітосанітарних і технічних стандартів Європейського Союзу в нашій країні і виконає всі свої зобов'язання в рамках раніше прийнятих рішень про Зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом, сказав в ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Вчора завершився черговий, тринадцятий раунд консультацій з Російською Федерацією про введення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом – УНІАН). Це технічні консультації і консультації на рівні міністерств у тристоронньому форматі, – сказав Яценюк. – Росія не хоче, щоб Угода про ЗВТ вступила в силу, і аргументація Росії не витримує жодної критики. Росія вчора висунула умови про відстрочення на 10 років запровадження фітосанітарних і технічних стандартів, які відповідають вимогам ЄС. І я хочу чітко заявити: Україна не буде відкладати введення технічних і фітосанітарних стандартів, які визначені Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС".

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При цьому Яценюк підкреслив, що мета Росії - не дати Україні розвиватися і виробляти конкурентоспроможні товари. У той же час, за словами прем'єра, Україна відкрита для технічного діалогу з Росією і готова довести російській стороні свою позицію в частині необхідності повного виконання умов запровадження з 1 січня 2016 року зони вільної торгівлі з ЄС.

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