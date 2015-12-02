Нацбанк сьогодні купив на валютному аукціоні $9 мільйонів

Національний банк України сьогодні, 2 грудня, провів аукціон з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку, у ході якого купив у банків 9 мільйонів доларів США.

Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс за підсумками аукціону склав 23,4722 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих на аукціон заявок – 26,30 мільйона доларів.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк почав регулярні аукціони з купівлі валюти на міжбанку для накопичення міжнародних резервів 17 вересня. У вересні регулятор купив на аукціонах 152,249 мільйона доларів, у жовтні купив 300,5 мільйона доларів, продав - 46,5 мільйона доларів.

В кінці жовтня котирування на міжбанку зрушилися у бік ослаблення гривні – до 23-24 гривні/долар, у зв'язку з чим з 30 жовтня НБУ періодично почав продавати валюту на аукціонах, витративши на дані цілі близько 150 мільйонів доларів протягом трьох тижнів.

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25 листопада НБУ заявив про досягнення рівноваги на валютному ринку, оскільки анонсовані аукціони з купівлі та продажу іноземної валюти на міжбанку не відбулися, попит і пропозиція на ринку врівноважилися самостійно, а курс гривні в ході торгів зміцнився.