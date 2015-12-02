Нардеп розповів, як новий Податковий кодекс вплине на малий бізнес
Згідно з положеннями нового Податкового кодексу, олігархи та великий бізнес не зможуть ухилятися від сплати окремих податків, збільшуючи надходження до бюджету, натомість податкове навантаження на малий бізнес зменшиться.
Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт" Геннадій Кривошея у вівторок в ефірі "5 каналу".
"Це основна позиція, яку зараз відстоює уряд", - наголосив він.
Геннадій Кривошея зазначив, що питання балансу оподаткування великого та малого бізнесу тісно пов’язані з тими бюджетами, які будуть прийняті на місцях.
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"Це стосується і місцевого самоврядування, і в перспективі – питань бюджетної децентралізації", - сказав представник "Народного фронту".
За його словами, депутати, опрацьовуючи проекти нового Податкового кодексу та Державного бюджету на 2016 рік, мають бути особливо уважними, оскільки ці документи тісно пов’язані один з одним.
"Щоб не вийшло так, що ми захочемо скоротити якесь податкове навантаження, а потім не будемо розуміти, за рахунок чого можна профінансувати армію чи інші статті витрат", - резюмував Кривошея.