Нардеп розповів, як новий Податковий кодекс вплине на малий бізнес

Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт" Геннадій Кривошея у вівторок в ефірі "5 каналу".

"Це основна позиція, яку зараз відстоює уряд", - наголосив він.

Геннадій Кривошея зазначив, що питання балансу оподаткування великого та малого бізнесу тісно пов’язані з тими бюджетами, які будуть прийняті на місцях.

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"Це стосується і місцевого самоврядування, і в перспективі – питань бюджетної децентралізації", - сказав представник "Народного фронту".

За його словами, депутати, опрацьовуючи проекти нового Податкового кодексу та Державного бюджету на 2016 рік, мають бути особливо уважними, оскільки ці документи тісно пов’язані один з одним.

"Щоб не вийшло так, що ми захочемо скоротити якесь податкове навантаження, а потім не будемо розуміти, за рахунок чого можна профінансувати армію чи інші статті витрат", - резюмував Кривошея.