Нацбанк зміцнив офіційну гривню ще на 20 копійок

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 3 грудня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2364,7700 (2 грудня – 2384,1563)

100 EUR – 2509,4939 (2 грудня – 2527,2057)

10 RUR – 3,5432 (2 грудня – 3,5983)

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 2 грудня провів аукціон з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку, у ході якого купив у банків 9 мільйонів доларів США. Середньозважений курс за підсумками аукціону склав 23,4722 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих на аукціон заявок – 26,30 мільйона доларів.

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