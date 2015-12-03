З 1 січня українці декларуватимуть свої доходи по-новому

Про це повідомляється на сайті Державної фіскальної служби України.

"З 1 січня 2016 року запроваджується нова форма декларації про майновий стан і доходи, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 за № 859 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 за № 1298/27743", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що для зручності фізичних осіб у новій декларації об’єднано звітність по податку на доходи фізичних осіб та військовому збору. Враховуючи це, за результатами 2015 року фізичні особи, які отримували доходи не від податкових агентів (зокрема від інших фізичних осіб) та іноземні доходи, визначають податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб та військовому збору в одній податковій звітності. При цьому подання будь-якої додаткової звітності не передбачається.

Підкреслюється, що з метою спрощення та зменшення часу для заповнення декларації, її обсяг зменшено з 2 аркушів до 1, а кількість додатків – з 7 до 4.

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"Тепер додатки заповнюються лише при отриманні доходів, які передбачають особливий розрахунок оподатковуваного доходу при отриманні доходів від двох та більше податкових агентів, у випадках передбачених Податковим кодексом; операціях з інвестиційними активами; отриманні іноземних доходів; визначенні оподатковуваного доходу від здійснення підприємницької та незалежної професійної діяльності", - зазначається у повідомленні.

Крім того, значна кількість інформації, яка раніше заповнювалась в додатках, наразі відображається в самій декларації. Так, інформація про уповноважену особу, яка раніше відображалась в окремому додатку, тепер відображається в декларації.

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Фізичні особи, які мають намір скористатися правом на податкову знижку раніше заповнювали декларацію і додаток, в якому визначали реквізити всіх первинних документів за понесеними витратами. Тепер такі фізичні особи заповнюють лише декларацію, в якій відображають загальну суму понесених витрат та суму податку до повернення.