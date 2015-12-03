Гривня різко зміцнилася на міжбанку до 23,10 за долар
13:09, 03 грудня 2015Фінанси
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Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 24,2420/24,3950 гривні/євро.
REUTERS
У четвер, 3 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 22,95/23,10 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 24,2420/24,3950 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3370/0,3390 гривні/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 23,0716 гривні/долар, станов на цю годину укладено 223 угоди на суму 103,22 мільйона доларів.
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