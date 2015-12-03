Російський рубль продовжує падати слідом за нафтою

Банк Росії підвищив офіційний курс долара на 4 грудня до рівня 67,77 рубля, що на 1,03 рубля більше показника попереднього дня. Курс євро зріс на 88 копійок, до 72,74 рубля. Вартість бівалютного кошика збільшилася на 96 копійок, до 69,56 рубля.

На початку торгової сесії 3 грудня курс долара підвищився до рубля на 33 копійки, до 67,83 рубля. Євро піднявся на 2 копійки, до 71,63 рубля, пише Lenta.ru.

Ослаблення рубля в останні дні викликане новим падінням цін на нафту. В ході торгів 2 листопада марка WTI впала нижче 40 доларів за барель, a Brent — до 43 доларів. Згодом ціни трохи зросли.

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2 листопада перший заступник голови Центробанку Дмитро Тулін визнав, що волатильність валютного курсу подолати неможливо. «Хотілося б, щоб він був стабільним, але не вийде», — сказав представник ЦБ, виступаючи в Держдумі.

Згідно з опитуванням ВЦВГД, результати якого були опубліковані 14 жовтня, велика частина росіян (53 відсотки) вірить у зростання курсу долара до 69 рублів протягом трьох місяців.