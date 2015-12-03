Мінекономрозвитку: 42% економіки України перебуває в "тіні"

Відповідні дані містяться в звіті, опублікованому на сайті Мінекономрозвитку.

При цьому частина тіньового сектору зросла в операціях з нерухомим майном (+5%), переробній промисловості (+3%), видобувній промисловості, будівництві, фінансовій і страховій діяльності (+2%).

У той же час, тіньовий сектор зменшився в сільському господарстві, оптовій і роздрібній торгівлі (-3%), а також транспорті (-2%).

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Також у міністерстві зазначили, що основною причиною тінізації економіки залишається податковий тиск на фонд оплати праці, а також монополізація окремих секторів економіки, включаючи видобувну промисловість.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України оцінювало зростання рівня тіньової економіки в першому кварталі 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року в 5 п. п. - до 47% від обсягу офіційного ВВП.