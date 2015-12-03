ЄЦБ зберіг базову ставку на рекордно низькому рівні, знизивши ставку за депозитами

Европейскиий центробанк у четвер скоротив депозитну ставку в спробі пожвавити кредитування та інфляцію в єврозоні і повідомив, що сьогодні оголосить про нові заходи економічної підтримки, пише Рейтер.

Як і очікували аналітики, ЄЦБ скоротив депозитну ставку до мінус 0,3 відсотка річних з мінус 0,2 відсотка, щоб стимулювати кредитування, караючи банки за розміщення надлишкових коштів на рахунках Центробанку.

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Ключова ставка ЄЦБ залишилася на рівні 0,05 відсотка річних, ставка екстреного кредитування - на позначці 0,3 відсотка річних.