Єврокомісія виділить Україні 100 мільйонів євро на децентралізацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час конференції “Конституційна реформа в Україні: досягнення та перспективи” у Києві.

“Європейська комісія вчора вирішила надати серйозну фінансову допомогу в галузі децентралізації — 100 млн євро і, власне, це допоможе провести роботу з децентралізації. І дуже багато експертів Європейського Союзу з децентралізації будуть допомагати виконувати цю програму”, - сказав він.

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Фреллесен зауважив, що майже 160 територіальних громад в Україні повинні будуть отримати інвестиційні проекти, їх треба навчати та допомогти створити центри адміністративних послуг, що будуть доступними для людей.

“Європейський Союз хотів би підтримати Україну на шляху й подальшої децентралізації. Для того щоб Україна досягла нової якості самоврядування, ця реформа має просуватися”, - зазначив заступник голови Представництва ЄС в Україні.