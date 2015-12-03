Євро різко зріс після рішення ЄЦБ знизити депозитну ставку

Європейський центральний банк у четвер зберіг базову облікову ставку на рівні 0,05% річних, але при цьому знизив з 9 грудня депозитну ставку ще на 10 базисних пунктів. В результаті та, як і передбачали аналітики, опустилася до історичного мінімуму в -0,3%.

Нижче нуля базова депозитна ставка ЄЦБ опустилася 11 червня 2015 року. З цього моменту комерційні банки, які розміщують вільні грошові кошти в ЄЦБ, не тільки не отримують за це відсотків, але де-факто платять останньому за його послуги. Тепер ЄЦБ збільшує розмір плати, стимулюючи банки не тримати гроші на рахунках, а інвестувати в проекти, які реально приносять прибуток.

Рішення ЄЦБ призвело до стрибка курсу євро на світових біржах. Зокрема, курс євро до долара зріс на 2,6%, досягнувши на максимумі позначки 1,0892$/€. Так дорого євро не коштував з 3 листопада 2015 року, пише РБК.

На Московській біржі курс євро до рубля вперше з 6 жовтня піднявся вище 73 крб., досягнувши на максимумі позначки 73,811 руб., що на 2,201 руб. вище рівня закриття торгів 2 грудня. При цьому курс долара до рубля після обіду не тільки не зріс, а навіть дещо знизився.