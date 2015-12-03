Гривня закрила міжбанк на рівні 23,20 за долар

У четвер, 3 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 23,05/23,20 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,9190/25,0790 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3380/0,3410 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 23,0888 грн/дол., на цю годину було укладено 628 угод на суму 427,22 млн дол.