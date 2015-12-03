Нацбанк зареєстрував нову платіжну систему

Національний банк зареєстрував внутрішньобанківську платіжну систему "Правекс-Телеграф", яка належить «Правекс-банку», що входить до групи середніх, повідомляється на сайті регулятора.

«Відомості про "Правекс-Телеграф" Національний банк України відповідно до законодавства вніс у реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури», - йдеться в повідомленні.

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Довідка УНІАН. Всього на поточний момент Національний банк України зареєстрував 21 міжнародну і внутрішньодержавну платіжну систему, створену резидентами, з яких 2 платіжні системи створені центральним банком, 9 - банками України та 10 - небанківськими установами України.