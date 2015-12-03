У Росії євро вперше за два місяці перевищив 73 рублі і продовжує зростати

Курс європейської валюти на торгах Московської біржі в четвер вперше за два місяці перевищив позначку в 73 рубля, відіграючи зростання європейської валюти на форекс - в район 1,085 долара - максимуму з середини листопада.

Долар майже розгубив зростання проти рубля, пише Прайм.

Курс долара розрахунками "завтра" на 16.46 мск підвищувався на 0,17 рубля - до 67,67 рубля, курс євро - на 1,8 рубля, до 73,42 рубля (раніше вже підвищувався до 73,811 рубля).

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Підтримку євро надають рішення та коментарі ЄЦБ щодо грошово-кредитної політики. Європейський центральний банк у четвер зберіг базову облікову ставку на рівні 0,05% річних, але при цьому знизив з 9 грудня депозитну ставку ще на 10 базисних пунктів. У результаті та, як і передбачали аналітики, опустилася до історичного мінімуму в -0,3%.