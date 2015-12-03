МВФ чекає від Києва бюджету і прямих переговорів з Росією щодо євробондів

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд чекає від влади України якнайшвидшого прийняття проекту державного бюджету на 2016 рік, параметри якого обговорювалися з місією Фонду в листопаді, а також початку прямих переговорів із урядом Росії про долю євробондів на 3 млрд дол., які увійшли в периметр реструктуризації, але за якими досі не прийнято рішення.

Про це під час традиційного брифінгу у Вашингтоні заявив глава департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс.

«Що стосується виконання програми EFF, то на даному етапі ми можемо констатувати наступне: місія працювала в Україні в листопаді, під час переговорів з владою сторони досягли порозуміння з багатьох питань. Зараз вкрай важливо, щоб уряд подав до парламенту проект державного бюджету, який обговорювався, і щоб парламент прийняв цей проект. Крім того, дуже важливо виконання зобов'язань щодо антикорупційної політики», – сказав Райс.

При цьому, говорячи про «російські» бонди, Райс відзначив, що жодних нових рішень у цьому питанні не прийнято.

«Як ви пам'ятаєте, на останньому саміті лідерів G20 президент РФ Путін зустрічався з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, російська сторона представила свій план виконання боргової операції за бондами. Але, як ми вже говорили, ми чекаємо прямих переговорів щодо цих бонді між владою України і Росії. МВФ не може бути настільки залучений в стратегію боргової реструктуризації, – сказав Райс. – Що ж стосується статусу цього боргу, то це зона відповідальності Ради директорів МВФ. Однак коли буде засідання ради з цього питання, мені важко сказати. Рішення не прийнято і дати поки що немає».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 30 листопада обнародував макропоказники та основні параметри проекту бюджету-2016. Зокрема, доходи бюджету – 598,2 млрд грн, витрати – 674 млрд грн, граничний показник державного боргу у розмірі 1,5 трлн грн при розрахунковому обсягу ВВП у 2,26 трлн грн. Водночас Мінфін не представив доповнень до бюджету, в яких вказується розпис державних фінансів за кожним напрямом.

У свою чергу глава уряду Арсеній Яценюк відзначив, що проект бюджету на 2016 рік передбачає дефіцит бюджету на рівні 3,7% ВВП, підвищення соціальних стандартів на рівні 12%, інфляцію в 12%, курс гривні на рівні близько 24 грн за долар і обсяг витрат на оборону в обсязі близько 100 млрд грн.

Також Україна 12 листопада завершила реструктуризацію держборгу 13 випусків облігацій у зв'язку з обміном, що стартував, на нові облігації та державні деривативи. «Російські» облігації не увійшли до переліку паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери, у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі.

16 листопада президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ готова розстрочити платіж по боргу України на 2016-2018 роки по 1 млрд дол. на рік за умови, що західні партнери нададуть гарантії. Посилаючись на переговори з главою МВФ Крістін Лагард, Путін сказав, що це навіть краща пропозицію, ніж просив Фонд, який нібито говорив про відстрочення для України на 1 рік.

За інформацією Міністерства фінансів України, жодних офіційних пропозицій від російської сторони після заяви Путіна не було.

Раніше прем'єр-міністр України Яценюк заявляв, що в разі незгоди Росії на реструктуризацію уряд оголосить мораторій на виплату цього боргу.