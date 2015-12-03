В Україні ліквідують ще один банк

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації банку «Національні інвестиції» на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація банку триватиме два роки - до 2 грудня 2017 року включно. Ліквідатором банку призначений Ігор Волощук.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 17 вересня визнав неплатоспроможним банк «Національні інвестиції», раніше визнаний проблемним з призначенням куратора через непрозорість ряду операцій і стрімкого істотного скорочення ліквідних коштів.

Читайте такожСвітовий банк: в 2016 році в Україні залишиться 100 банків

Довідка УНІАН. Банк «Національні інвестиції» працював на ринку України з 2011 року і входив до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. За інформацією на сайті банку, його найбільшим власником є Наталія Огородник, яка прямо і опосередковано володіє часткою в 33,7407% через компанії «Украгроспілка», «Віадук» і «Еко».