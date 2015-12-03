НБУ сьогодні купив у банків майже 3 мільйони доларів

Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс за підсумками аукціону становить 23,10 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих на аукціон заявок – 4,7 млн дол.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні на міжбанку на 15.30 встановилися на рівні 22,95/23,10 грн/дол.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на цей час встановився на рівні 23,0602 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, НБУ 2 грудня в ході аукціону на міжбанку купив у банків 9 млн дол. США. Середньозважений курс становить 23,4722 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих на аукціон заявок – 26,30 млн дол.

НБУ почав регулярні аукціони з купівлі валюти для накопичення міжнародних резервів 17 вересня. У вересні регулятор купив на аукціонах 152,249 млн дол., у жовтні - купив 300,5 млн дол. і продав 46,5 млн дол.

Наприкінці жовтня котирування на міжбанку зрушилися у бік ослаблення гривні – до 23-24 грн/дол., у зв'язку з чим з 30 жовтня НБУ періодично почав продавати валюту на аукціонах, витративши на зазначені цілі близько 150 млн дол. за три тижні.

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25 листопада НБУ заявив про досягнення рівноваги на валютному ринку, оскільки анонсовані аукціони з купівлі та продажу іноземної валюти на міжбанку не відбулися, попит і пропозиція на ринку врівноважилися самостійно, а курс гривні в ході торгів зміцнився.