Російський рубль оновив локальне дно через нафту і ЄЦБ

У Росії курс долара перевищив 68 рублів. На 19:10 мск американська валюта коштує 68,09 рубля. Вона піднімалася до позначки 68,18 рубля — максимальне значення з вересня.

Євро при цьому подолав поріг в 74 рублі — єдина європейська валюта торгується на рівні 74,23. Відповідна інформація міститься на сайті Московської біржі, повідомляє Lenta.ru.

Офіційний курс долара на 4 грудня — 67,77 рубля, євро — 71,74.

Раніше 3 грудня ЄЦБ вирішивзнизити з 9 грудня вже від'ємну ставку за депозитами – з мінус 0,2% до мінус 0,3% (базова ставка за кредитами та маржинальними кредитами були збережені на колишньому рівні).

Читайте такожЄвро різко зріс після рішення ЄЦБ знизити депозитну ставку

Тиск на національну валюту також надає низька вартість нафти. Марка Brent на лондонській біржі ICE коштує 43,28 долара. 1 грудня за барель північноморської нафти давали більше 44 доларів.