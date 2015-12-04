Moody's зберегло рейтинг Росії за держоблігаціями на сміттєвому рівні, змінивши прогноз

Про це йдеться в повідомленні агентства, пише Лента.ру.

Агентство обґрунтувало своє рішення стабілізацією зовнішніх фінансів Росії в результаті «макроекономічного коригування, яке допомогло пом'якшити падіння нафтових цін». Крім того, на зміну прогнозу вплинуло зниження ймовірності того, що в найближчі 12-18 місяців російська економіка зіткнеться з новими міжнародними санкціями.

Аналітики агентства відзначили фіскальну політику уряду Росії в умовах низьких цін на нафту, але вказали на слабкий потенціал економічного зростання країни. «Надмірна нафтова і газова залежність робить економіку вразливою до потрясінь в цьому секторі», — йдеться в повідомленні. Потенційні темпи зростання ВВП агентство оцінило в 1-5 відсотків.

Раніше УНІАН повідомляв, що рейтингове агентство Moody's прогнозує спад ВВП Росії в 2015 році на 4%, в 2016 році - на 1%. За оцінками агентства, рецесія продовжиться на тлі повільного відновлення цін на нафту.