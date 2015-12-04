Нацбанк значно зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 4 грудня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2308.8807 (3 грудня – 2364.7700)

100 EUR – 2463.8066 (3 грудня – 2509.4939)

10 RUR – 3.4070 (3 грудня – 3.5432)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 3 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,05/23,20 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,9190/25,0790 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3380/0,3410 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,0888 грн/дол., до цього часу було укладено 628 угод на суму 427,22 млн дол.