Сьогодні закінчується термін дії валютних обмежень – ринок чекає рішення НБУ

Як повідомили УНІАН у прес-службі регулятора, сьогодні буде оголошено остаточне рішення щодо пакета заходів у рамках постанови НБУ №581 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному й валютному ринках України», яку прийнято правлінням НБУ цього тижня.

Постановою, зокрема, встановлено обов'язковий продаж 75% валютної виручки експортерами та 90-денний контроль розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами.

Документ забороняє дострокове погашення кредитів резидентами нерезидентам, повернення інвестицій та перерахування дивідендів іноземним інвесторам.

Також постанова передбачає узгодження з НБУ заявок на купівлю валюти більше еквівалента 50 тис. доларів США.

Купівля валюти банками за власними операціями обмежена 0,1% регулятивного капіталу на день, купівля готівкової валюти фізособами – еквівалентом 3 тис. грн на день.

Перекази валюти з рахунків обмежені еквівалентом 15 тис. грн без підтверджуючих документів та 150 тис. грн за наявності підтвердних документів.

Видача готівкової гривні через касу та банкомати можлива до 300 тис. грн на добу, готівкової валюти - до еквівалента 20 тис. грн на добу.

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Як повідомляв УНІАН, українська гривня в лютому цього року знецінилася щодо долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення НБУ низки обмежень на валютному ринку й отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня зміцнилася до 21-23 грн/дол. і утримувалася в цьому коридорі більше півроку.

В останній місяць діапазон коливань курсів на міжбанківському валютному ринку зсунувся в бік здешевлення гривні, що, на думку НБУ, пов'язано з проведенням в Україні місцевих виборів.

25 листопада НБУ повідомив, що аукціони з купівлі та продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, оголошені регулятором 25 листопада, не відбулися, а попит і пропозиція врівноважилися самостійно без допомоги регулятора. За інформацією НБУ, в ході торгів курс гривні зміцнився.

Вчора, 3 грудня, на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів котирування гривні до долара США встановилися на рівні 23,05/23,20 грн/дол. За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку на цю годину встановився на рівні 23,0888 грн/дол.