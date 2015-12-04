У Гонтаревої розробили порядок відновлення ділової репутації банкірів

Як повідомляється на сайті НБУ, проект передбачає, що комітет НБУ з питань нагляду за відсутності у фізичної особи бездоганної ділової репутації (крім власників істотної участі банку) буде визначати її на підставі клопотання від спеціально створеного банківським співтовариством єдиного колегіального органу. Такий колегіальний орган повинен бути створений саморегулюванням банківського співтовариства, а його висновки - містити детальний опис фактів, які були досліджені, обґрунтування і підписи осіб, що прийняли на себе відповідальність за рішення.

Крім того, НБУ планує виключити ознаку, згідно з якою банкір втрачав бездоганну ділову репутацію у випадку, якщо регулятор не погодив відповідність професійної придатності та ділової репутації вимогам законодавства протягом трьох місяців з дня призначення.

Також проект пропонує спростити оформлення документів для іноземців, в тому числі дозволити подавати документи, складені іноземною мовою з одночасним наведенням їх тексту українською мовою, подавати документи про погодження керівників банків-нерезидентів без легалізації і додаткового засвідчення, засвідчувати підпис в анкеті або резюме банком або нотаріально, надавати оригінали довідок органів податкової служби, про наявність/відсутність судимості та інформацію банку/органу банківського нагляду іншої держави без додаткового засвідчення.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня в Національному банку повідомили про наміри «поставити на потік» процес «відбілювання» репутації деяких банкірів, які за формальними ознаками причетні до банкрутства банків, до кінця року.

У списку банкірів з «небездоганною» діловою репутацією близько тисячі осіб, які за формальними ознаками НБУ підпадають під це визначення, оскільки працювали в банках, які визнані неплатоспроможними, але по факту не причетні до доведення банку до неплатоспроможності.

В ході очищення банківської системи НБУ за 2014 і неповний 2015 рік визнав неплатоспроможними понад 60 банків.

Згідно з чинними правилами, НБУ відмовляє банкам в погодженні призначення на керівні посади і придбання істотної участі щодо осіб, що знаходяться в «чорному списку» банкірів із зіпсованою діловою репутацією.