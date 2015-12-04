Українцям обіцяють істотно знизити податкове навантаження на зарплату

Міністерство фінансів України пропонує об'єднати з 2018 року єдиний соціальний внесок і податок на доходи фізичних осіб в один податок і встановити сукупну ставку за ним на рівні 20%.

Про це йдеться в повідомленні міністерства в соціальній мережі Фейсбук.

«Ми прагнемо ще більше зменшити податкове навантаження і встановити ще більш справедливі податки. Тому з 2018 року ми пропонуємо об'єднати ЄСВ і ПДФО в один податок і встановити сукупну ставку на рівні 20%. Тобто вже через 2 роки податкове навантаження на зарплату зменшиться ще раз вдвічі», - йдеться в повідомленні.

Міністерство зазначило, що в разі затвердження запропонованої ним податкової реформи податкове навантаження при заробітній платі в 1200 грн знижується на 70%, а при 4000 грн на 25%.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України в рамках податкової реформи пропонує встановити єдину ставку на ключові податки – податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток, єдиний соціальний внесок – на рівні 20%, а потім встановити мораторій на внесення змін до Податкового кодексу.