Україна і Японія підписали кредитну угоду на $300 мільйонів

Україна і Японія підписали кредитну угоду обсягом 300 млн дол., які будуть спрямовані на проекти розвитку в нашій країні.

У церемонії підписання з української сторони взяли участь прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і міністр фінансів Наталія Яресько, з японської - посол Шигекі Сумі і віце-президент Японського агентства міжнародного співробітництва Кенічі Таміоші.

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При цьому умови кредитування такі: обсяг кредитування – 300 млн дол., строк кредиту – 20 років з 6-річним пільговим періодом, дати виплати кредитних платежів – 20 червня і 20 грудня, процентна ставка - JPY LIBOR + 5 pb.

“Я дякую Японії за підтримку. Ці 300 млн дол. нам дали тому, що Україна виконує програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком, а також іншими міжнародними кредиторами", - сказав Яценюк.

За словами прем'єра, виконання кредитної угоди прив'язане до чіткого дотримання Україною вимог програм співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями.

Водночас, Тамоші підкреслив, що кошти будуть використані для стимулювання економічного розвитку України.

“Ця програма націлена на підтримку інституційних реформ у трьох основних сферах. Перша - стимулювання ефективного управління, прозорості та звітності в державному секторі. Друга - покращення нормативно-правової бази, пов'язаної з дерегуляцією і зниженням витрат ведення бізнесу. Третя - реформа невиправданих і неефективних комунальних субсидій", - зазначив віце-президент Японського агентства міжнародного співробітництва.

Як повідомляв УНІАН, кредитну угоду між Україною та Японією за першим кредитом обсягом також 300 млн дол. було підписано в липні цього року. Кошти за цим кредитом повинні надійти в Україну відразу ж, як тільки Київ отримає третій кредитний транш за програмою EFF із основним кредитором країни – Міжнародним валютним фондом.

Кошти, як зазначається в рішенні уряду, повинні надійти на рахунки Нацбанку єдиним траншем.

У березні 2014 року уряд Японії схвалив пакет фінансової допомоги Україні загальним обсягом 1,5 млрд дол. У 2014 році Україна вже отримала частину цих грошей – 100 млн дол. У січні цього року уряд Японії заявив про намір продовжити програму й виділити нашій країні ще один кредит - обсягом 300 млн дол. для поповнення золотовалютних резервів Національного банку. Цей кредит став першим кредитом розвитку. Він виділявся під конкретні умови, які Україна виконала до осені цього року. Йшлося, зокрема, про ухвалення кількох законопроектів, необхідних для покращення інвестиційного клімату й зміцнення фінансової стабільності.