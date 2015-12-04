Зміни в податкове законодавство логічно вводити з 2017 року – ЄБА

Таку думку висловила виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко в коментарі УНІАН.

За її словами, відтермінування з введенням нових правил у податковій сфері забезпечить стабільність умов ведення бізнесу й передбачуваність, про які зараз і мови бути не може, оскільки напередодні Нового року компанії завершують або вже завершили планування своїх бюджетів на наступний рік, і зміна правил вносить невизначеність у процес планування, тягне за собою бізнес-ризики.

«Ми говорили й продовжуємо говорити про те, що головне, чого очікують бізнесмени від податкової реформи й бюджету 2016, – це збалансованість і раціональність із очевидними якісними та прогресивними змінами. Ну а передбачуваність правил є незаперечною основою для впевненості та комфорту бізнесу», - зазначила Дерев'янко.

На її думку, насамперед у рамках податкової реформи важливо сконцентруватися на покращенні адміністрування податків і на покращенні державного управління. «Замість утримання неефективних чиновників і держапарату, фінансування нікому не потрібних програм, витрати бюджету було б доцільно спрямувати на автоматизацію та вдосконалення роботи податкової», - зазначила вона.

Що стосується зміни ставок податків, то Дерев'янко вважає, що це повинно відбуватися прогнозовано й поетапно. «Ставки повинні бути знижені до того рівня, який дозволить стимулювати бізнес-активність та вивести частину економіки з тіні», - вважає керівник ЄБА.

«Якщо ставки будуть швидко й серйозно знижені при збереженні рівня обов'язкових витрат бюджету, ризики зростання дефіциту блискавично злітають і тягнуть за собою перегляд програми підтримки МВФ», - пояснила вона.

Що стосується запропонованого проекту держбюджету, то, як зазначила Дерев'янко, видаткова частина кошторису істотно не знижена через неготовність міністерств і відомств йти на скорочення витрат. «Багато статей витрат, особливо на потреби сфер освіти та охорони здоров'я, зважаючи на відсутність чіткої стратегії розвитку й реформування обох галузей з боку відповідних відомств, швидше за все, не дозволять суспільству побачити якісні зміни», - вважає керівник ЄБА.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України оприлюднило проект державного бюджету на 2016 рік та проект податкової реформи. Бюджет на наступний рік передбачає дефіцит на рівні 3,7% ВВП, підвищення соціальних стандартів на 12% або за рівнем річної інфляції, курс гривні близько 24 грн за долар і обсяг витрат на оборону в розмірі 100 млрд грн. Запропонована податкова реформа вирівнює ставки по ключових податках – на додану вартість, на доходи фізичних осіб, на прибуток та єдиний соціальний внесок – на рівні 20%, і при цьому вводить мораторій на зміни податкового законодавства, а також скасовує спрощену систему оподаткування для юридичних осіб та звужує коло підприємців - платників єдиного податку.

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Консультації Кабміну з парламентом триватимуть до 4 грудня включно, але інтерес депутатів до обговорення документа, за словами глави уряду Арсенія Яценюка, досить низький. Поінформоване джерело в уряді повідомило УНІАН, що 4 грудня на засіданні Нацради реформ представники президентської фракції озвучать свої пропозиції, після чого в суботу-неділю парламентарії з урядом напрацюють компромісний варіант, щоб у понеділок зареєструвати оновлений проект, а представляти проекти в Раді буде особисто президент Петро Порошенко.

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