У Росії офіційний євро подорожчав відразу на два рублі

Про це свідчать дані регулятора. Курси будуть актуальні до 7 грудня включно, пише Lenta.ru.

Під час торгів на Московській біржі єдина європейська валюта коштує 73,52 рубля (дані на 12:50 мск; за добу втратила 20 копійок), американська — 67,51 (зростає на 7 копійок).

3 грудня Європейський центральний банк зберіг базову ставку в 0,05 відсотка. При цьому ЄЦБ вирішив знизити з 9 грудня вже від'ємну ставку за депозитами – з мінус 0,2% до мінус 0,3%. ЄЦБ також продовжив програму економічного стимулювання в єврозоні до березня 2017 року. Після цього рубль почав дешевшати до євро.

10 листопада міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв повідомив, що передумов для потрясінь на валютному ринку або очікування девальвації в Росії зараз немає. Він додав, що рішення ЦБ відпустити курс рубля у вільне плавання було правильним.

У жовтні заступник міністра фінансів РФ Олексій Мойсеєв заявив, що в останні місяці 2015 року російська валюта, швидше за все, буде дешевшати. Причиною падіння курсу він назвав сезонний фактор.