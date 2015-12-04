Насіров похвалився рекордними митними зборами

Надходження митних платежів у вересні-листопаді становили 58,1 млрд грн і встановили рекорд за всю історію, про це в ході брифінгу повідомив голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.

За його словами, митники в листопаді перерахували до держбюджету 20,2 млрд грн, у жовтні - 19,1 млрд грн, у вересні - 18,8 млрд грн.

"Три рекорди один за одним і це найбільші збори по митниці, які у нас були за всю історію", - сказав Насіров.

За його словами, рекордні збори платежів були досягнуті завдяки проведеним змінам у роботі митниці.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 16 вересня затвердив індикативні плани доходів митниць і запровадив єдину форму розмитнення товарів на всіх українських митницях у рамках боротьби з корупцією у фіскальних органах.