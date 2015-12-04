Яценюку не подобається пасивність депутатів: не більше п'яти активно обговорюють бюджет

Про це він заявив після церемонії підписання кредитної угоди з Японією в Києві.

"Уряд готовий до подальшого обговорення проектів Податкового кодексу та бюджету для того, щоб невідкладно ухвалити ці базові законопроекти", - підкреслив прем'єр.

За словами глави уряду, представники Верховної Ради досі не взяли активної участі в розробці цих законопроектів.

“Уряд розробив проект Податкового кодексу, так і проект закону України про державний бюджет. Ми очікували активної участі членів парламенту в розробці цих законопроектів. Протягом останніх п'яти днів ми працювали з членами парламенту, й протягом останніх п'яти днів їх було не більше п'яти, п'яти членів парламенту, які активно брали участь в обговоренні проектів бюджету та Податкового кодексу", - підкреслив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України продовжив термін обговорення проекту державного бюджету на 2016 року до 4 грудня за пропозицією однієї з найбільших фракцій парламенту – фракції Блоку Петра Порошенка.

Мінфін 30 листопада оприлюднив макропоказники та основні параметри проекту бюджету-2016. Зокрема, доходи бюджету – 598,2 млрд грн, витрати – 674 млрд грн, граничний показник державного боргу в розмірі 1,5 трлн грн при розрахунковому обсязі ВВП у 2,26 трлн грн. Водночас Мінфін не представив доповнень до бюджету, в яких зазначено розпис держфінансів у кожному напрямку.

У свою чергу глава уряду Арсеній Яценюк зазначив, що проект бюджету на 2016 рік передбачає дефіцит бюджету на рівні 3,7% ВВП, підвищення соціальних стандартів на рівні 12%, інфляцію в 12%, курс гривні на рівні близько 24 грн за долар і обсяг витрат на оборону обсягом близько 100 млрд грн.