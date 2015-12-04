Гривня на міжбанку знову знизилася до 23,85 за долар

У п'ятницю, 4 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 23,70/23,85 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 25,7380/25,9010 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3510/0,3540 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 23,6592 грн/дол., на цю годину укладено 269 угод на суму 129,37 млн дол.