Насіров розповів про реалізацію експерименту з ремонту доріг за рахунок митних зборів

Чотири митниці - учасники експерименту щодо розподілу понадпланових доходів у вересні-листопаді перерахували на розвиток інфраструктури в своїх областях 434,6 мільйона гривень.

Про це в ході брифінгу повідомив голова Державної фіскальної служби Роман Насиров.

За його словами, зокрема, в листопаді зазначені митниці перерахували 184 мільйони гривень понадпланових надходжень.

"Тільки за листопад ми направляємо з перевиконання 184 мільйони гривень, а за вересень, жовтень і листопад в цілому це буде 434,6 мільйона гривень. Це значні показники, і ми вже бачили перші результати роботи на дорозі Львів - Радехів - Луцьк. Я думаю, що й інші області зможуть побудувати і відремонтувати багато доріг, якими користуються всі платники податків", - сказав глава ГФС.

Нагадаємо, що експеримент проводиться в Одеській, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях.

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Як повідомляв УНІАН, у травні поточного року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував в якості мотивації роботи митних органів залишати на місцях частину коштів, зібраних митницями понад плану. Пізніше цю ідею підтримав президент України Петро Порошенко і запропонував направляти отримані кошти на потреби регіонів, зокрема, на будівництво доріг. Спочатку такий експеримент планували провести тільки в Одеській області, однак пізніше до неї приєдналися Волинська, Львівська та Чернівецька області, які мають вихід на західні кордони держави.

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Митні надходження, отримані понад плану, будуть перенаправлятися Казначейством на спеціальні рахунки обласних бюджетних фондів двома траншами – до 10 та до 20 числа кожного місяця. При цьому основною метою витрачання коштів стане реконструкція доріг державного значення, а саме: траси М-15 "Одеса – Рені (на Бухарест), траси Н-17 "Львів – Радехів – Луцьк", траси М-06 Київ – Чоп (на Будапешт), траси Н-10 "Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (на Кишинів).