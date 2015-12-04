Росія пообіцяла турецьким компаніям "чутливий" список заборон

Про це повідомляє РИА "Новости" з посиланням на першого заступника міністра економічного розвитку Олексія Ліхачова.

«Це буде широкий, чутливий список. Це наші пропозиції. Там будуть комерційні перевезення, швидше за все, туристичні послуги», - сказав він.

Згідно з постановою, Мінекономрозвитку має підготувати ці списки і представити в уряд до 10 грудня.

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Нагадаємо, 28 листопада президент Росії Володимир Путін підписав указ про обмежувальні заходи стосовно Туреччини.

1 грудня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв затвердив список заборонених до ввезення з Туреччини продуктів з 1 січня 2016 року. Під санкції серед овочів потрапили помідори, огірки, цибуля-шалот і ріпчаста цибуля, цвітна капуста і брокколі.

Забороненими фруктами стали сушені і свіжі цитрусові (мандарини, апельсини та їх гібриди), терен, свіжі яблука і груші, абрикоси, нектарини і персики, сливи, а також суниця, полуниця і виноград.