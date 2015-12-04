НБУ на прохання банків запровадив два нових види операцій з депозитними сертифікатами

14:53, 04 грудня 2015
Фінанси
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Національний банк України на прохання банків запровадив два нових види операцій з депозитними сертифікатами на вторинному ринку - операції репо з переходом прав власності на біржах з розрахунками за принципом «поставка проти оплати» і купівля-продаж на позабіржовому ринку за принципом «поставка без оплати» і «поставка проти оплати».

Фото УНИАН

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №859, що діє з 3 грудня.

У повідомленні наголошується, що досі у банків не було можливості здійснювати операції репо з такими інструментами, і прийняті нововведення дозволять розширити можливості банків щодо використання депозитних сертифікатів на вторинному ринку для управління власною ліквідністю. У свою чергу, застосування різних принципів розрахунків на позабіржовому ринку підвищить надійність розрахунків між банками.

Також постанова визначає порядок укладення договорів про розрахунках за операціями з біржами, встановлює регламент роботи в системі «СЕРТИФІКАТИ», регулює взаємодію НБУ і банків при купівлі-продажу сертифікатів на первинному і вторинному ринках і при наданні кредитів банкам під заставу цих інструментів.

На думку НБУ, постанова дозволяє операціям з депозитними сертифікатами стати прозорішими і дає можливість регулятору ефективніше використовувати ці інструменти для регулювання грошово-кредитного ринку та ліквідності банків.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк постановою від 17 вересня № 615, який набирає чинності з 1 грудня 2015 року, удосконалив стандартні інструменти і механізм регулювання ліквідності банків, скоротивши максимальний термін надання кредитів рефінансування на тендерах до 90 днів до одного року.

Також новий порядок передбачає множинність заявок банків на участь у тендерах, у той час як раніше кожен з банків міг зробити тільки одну заявку.

Крім цього, регулятор скоротив перелік прийнятних застав за кредитами рефінансування, і з початку грудня в якості забезпечення будуть прийматися тільки державні облігації України, депозитні сертифікати, п'ять видів іноземної валюти (долари США, євро, англійські фунти стерлінгів, швейцарські франки, японські ієни) та облігації міжнародних фінансових організацій.

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