НБУ вирішив ліквідувати ще один банк

Національний банк України 3 грудня ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного "Унікомбанку".

За інформацією на сайті НБУ, регулятор прийняв таке рішення за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Нацбанк нагадав, що "Унікомбанк" був визнаний проблемним 6 жовтня, власники банку не приймали ніяких заходів для підтримки його ліквідності та покращення фінансового стану.

З метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів Нацбанк 15 жовтня відніс "Унікомбанк" до категорії неплатоспроможних.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування 16 жовтня ввів тимчасову адміністрацію в "Унікомбанк" на підставі рішення НБУ про визнання фінустанови неплатоспроможним.

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"Унікомбанк" (банк "Перспектива") працює на ринку України з 2002 року і входить до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. Станом на середину серпня основним власником банку був Андрій Радкевич, що володіє 41,75% акцій банку.