Співпраця України з МВФ продовжиться лише після прийняття держбюджету-2016

Продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом можливо виключно за умови прийняття збалансованого бюджету на наступний рік, при цьому підготовлені Міністерством фінансів проекти держбюджету та податкової реформи відповідають цим вимогам та узгоджені фондом.

Про це повідомив сьогодні журналістам заступник міністра фінансів України Артем Шевальов.

Він нагадав, що проект бюджету, оприлюднений Мінфіном на початку цього тижня, базується на новому податковому законодавстві, розробленому Міністерством фінансів, і саме ці проекти обговорювалися з представниками Міжнародного валютного фонду.

"Ми відкриті для дискусії, але виходимо з тих міркувань, що бюджет має бути збалансованим. І ми маємо виходити з сьогоднішніх економічних реалій. Для нас той факт, щоб Україна продовжила співпрацювати з Міжнародним валютним фондом, є абсолютно принциповим. Продовження цієї співпраці можливо виключно за умови прийняття збалансованого бюджету", - сказав Шевальов.

При цьому він підкреслив, що бюджет необхідно прийняти до Нового року, щоб забезпечити фіскальну дисципліну і не приймати поспішних рішень на початку наступного року, а також не порушити ледве досягнуту макростабілізацію в країні.

Шевальов пояснив затримку подачі бюджету тривалою і копіткою роботою з міністерствами і відомствами щодо скорочення витратних статей для приведення дефіциту у відповідність з вимогами МВФ, тобто до 3,7% ВВП, а проект Податкового кодексу, запевнив заступник голови Мінфіну, буде зареєстрований у парламенті після досягнення компромісу між парламентськими фракціями з бюджету, оскільки в процесі переговорів деякі статті, можливо, доведеться відкоригувати.

"Позиція МВФ дуже проста – вони хочуть збалансований, фіскально відповідальний бюджет. У них немає принципової позиції щодо того, якою повинна бути податкова реформа. Вони просто бачать, що ті пропозиції по податковій реформі, які підготувало Міністерство фінансів, як раз забезпечують потрібну фіскальну відповідальність і збалансованість бюджету", - резюмував Шевальов.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України оприлюднило проект державного бюджету на 2016 рік та проект податкової реформи. Бюджет на наступний рік передбачає дефіцит на рівні 3,7% ВВП, підвищення соціальних стандартів на 12% з рівня річної інфляції, курс гривні близько 24 гривень за долар і обсяг витрат на оборону в розмірі 100 мільярдів гривень. Запропонована податкова реформа вирівнює ставки по ключових податках – на додану вартість, на доходи фізичних осіб, на прибуток та єдиний соціальний внесок – на рівні 20% і при цьому вводить мораторій на зміни податкового законодавства, а також скасовує спрощену систему оподаткування для юридичних осіб та звужує коло підприємців – платників єдиного податку.

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд, поки не призначив дату засідання ради з українського питання, без якого наша країна не отримає чергові транші кредиту. За словами голови представництва МВФ в Україні Жерома Ваше, попередньо Фонд схвалює урядовий проект, але чекає рішень парламенту.

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Консультації Кабміну з парламентом триватимуть до 4 грудня включно, але інтерес депутатів до обговорення документу, за словами глави уряду Арсенія Яценюка, досить низький. Інформоване джерело в уряді повідомило УНІАН, що 4 грудня на засіданні Нацради реформ представники президентської фракції озвучать свої пропозиції, після чого в суботу-неділю парламентарії з урядом напрацюють компромісний варіант, щоб в понеділок зареєструвати оновлений проект, а представляти проекти у Верховній Раді буде особисто президент Петро Порошенко.