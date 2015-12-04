У російських пенсіонерів відберуть $5 мільярдів - підуть на інші цілі уряду

Держдума РФ прийняла в третьому, остаточному читанні урядовий закон про замороження накопичувальної частини пенсій росіян в 2016 році.

Про це в п'ятницю, 4 грудня, повідомляють РІА Новини.

"Накопичення громадян дозволять збільшити дохідну частину російського бюджету на 342,2 мільярда рублів (5,05 мільярда доларів США). Таким чином, в наступному році індивідуальна частина тарифу страхового внеску в розмірі шести відсотків від зарплати кожного громадянина РФ буде повністю спрямовуватися на фінансування страхової пенсії", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що закон був прийнятий в рамках затвердження федерального бюджету на 2016 рік. Депутати Держдуми затвердили наступні параметри скарбниці: доходи в 13,74 трильйона рублів, витрати — 16,10 трильйона, дефіцит — 2,36 трильйона (3% ВВП). Бюджет зверстаний виходячи з інфляції в 6,4% (у грудні 2016 року).

13 жовтня міністр фінансів Росії Антон Силуанов висловив надію, що продовження мораторію на передачу пенсійних накопичень на 2016 рік буде останнім. Думку глави Мінфіну розділив міністр економічного розвитку Олексій Улюкаєв.

Читайте такожРосіяни просять владу не допустити "заморозки" пенсійних накопичень

Мораторій на формування накопичувальної частини пенсій вже вводився російським урядом на 2014 і 2015 роки. Окрім того, 6% від зарплат громадян, які мали надходити до накопичувальної частини, були скеровані до розподільної. Навесні 2015 року прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв після наради в уряді оголосив про рішення зберегти накопичувальну пенсію і не продовжувати заморозку, але через проблему з наповненням бюджету воно було переглянуто.

Читайте такожРосіян попередили: доведеться "затягнути паски" тугіше, ніж очікувалося

Отримані владою 342,2 мільярда рублів можуть піти на реалізацію окремих рішень президента та кабінету міністрів Росії. Куди вони будуть спрямовані - уряд вирішуватиме за підсумками виконання бюджету.