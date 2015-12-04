Гривня закрила міжбанк на рівні 23,88 за долар

У п'ятницю, 4 грудня, котирування гривні до долара СШАна міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,73/23,88 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,8600/26,0240 гривні/євро, по відношенню до російського рубля – на рівні 0,3490/0,3510 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 23,6484 гривні/долар, до цього часу було укладено 610 угод на суму 433,46 мільйона доларів.