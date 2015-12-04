S&P підвищить рейтинг ПриватБанку за результатами угоди з інвесторами

Міжнародне рейтингове агентство S&P повідомило про початок процедури перегляду рейтингу ПриватБанку в бік його підвищення після успішного завершення банком угоди з міжнародними інвесторами про продовження єврооблігацій банку.

Як ідеться в офіційному повідомленні S&P, перегляд міжнародного рейтингу банку планується в найближчі кілька днів, слідом за проведенням аналізу кредитоспроможності банку після завершення угоди.

У рамках проведення перегляду рейтингу, згідно з методологією S&P, рейтинги ПриватБанку тимчасово буде знижено до рівня SD, що є технічною процедурою, обов’язковою у зв’язку з укладенням між банком та інвесторами угоди про продовження строку випуску єврооблігацій.

Також у повідомленні S&P наголошується, що ПриватБанк успішно реструктуризував єврооблігації. Рівень підтримки інвесторів – один з найвищих серед аналогічних транзакцій українських емітентів.

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Нагадаємо, 13 листопада ПриватБанк успішно завершив переговори із західними інвесторами про продовження до 2021 року операції щодо залучення субординованого боргу на 220 мільйонів доларів США. Безумовна підтримка інвесторів дозволила банку направити залучені кошти на збільшення регулятивного капіталу. З урахуванням продовження до 2018 року погашення євробондів банку на суму 200 мільйонів доларів США з боку міжнародних інвесторів ПриватБанк отримав підтримку на суму 10 мільярдів гривень.

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