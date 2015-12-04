Золотовалютні резерви України з початку року зросли на 75%

За попередніми даними міжнародні резерви України на 1 грудня 2015 року становили 13,148 мільярда доларів США в еквіваленті, повідомляється на сайті Національного банку України.

Зазначається, що з початку року обсяг резервів збільшився на 75% або на 5,615 мільярда доларів США. Зокрема протягом листопада - на 186 мільйонів доларів.

"Нарощуванню резервів сприяло надходження від операцій swap з іноземними банками у сумі 650,5 мільйона доларів США. Ще 9,5 мільйона доларів США регулятор купив під час валютних аукціонів для поповнення резервів", - говориться у повідомленні.

"Зростання резервів відбулося, незважаючи на необхідність здійснити платежі Уряду з погашення та обслуговування державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті. На ці цілі було витрачено 129 мільйонів доларів (крім платежів на користь МВФ), у тому числі 34,9 мільйона доларів – на обслуговування за облігаціями зовнішньої державної позики та державними цінними паперами. Також 55,5 мільйона доларів було спрямовано на платежі Уряду та Національного банку на користь Міжнародного валютного фонду", - зазначають на сайті регулятора.

Крім того, в листопаді Національний банк проводив інтервенції для згладжування коливань на міжбанківському валютному ринку. Протягом місяця було продано 143,1 мільйона доларів. З них на аукціонах - 130,4 мільйона доларів США, за адресними інтервенціями – 12,7 мільйона доларів США.

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Наразі обсяг міжнародних резервів України є достатнім для виконання зобов’язань і поточних операцій Уряду та Національного банку України.