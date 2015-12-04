Нацбанк ослабив офіційну гривню одразу на 56 копійок

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 7 грудня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2364,8624 (4 грудня – 2308,8807)

100 EUR – 2578,1730 (4 грудня – 2463,8066)

10 RUR – 3,4947 (4 грудня – 3,4070)

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Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,73/23,88 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,8600/26,0240 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3490/0,3510 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 23,6484 гривні/долар, до цього часу було укладено 610 угод на суму 433,46 мільйона доларів.