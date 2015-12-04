Яценюк розраховує, що парламент ухвалить закон про держбюджет-2016 і податкову реформу
19:10, 04 грудня 2015Фінанси
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Прем'єр-міністр зазначив, що Кабмін наполягає на прийнятті податкової реформи, яку пропонує Мінфін.
REUTERS
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк розраховує, що парламент ухвалить проект державного бюджету на 2016 рік, розрахованого на податковій базі, яка також має бути прийнята парламентом.
Про це глава уряду сказав в інтерв'ю центральним телеканалам.
При цьому Яценюк зазначив, що Кабмін наполягає на прийнятті податкової реформи, яку пропонує Міністерство фінансів.
"Є лише один шлях – виконання програми реформ, яка повністю відповідає критеріям програми, узгодженої з МВФ, прийняття бюджету, податкової реформи та інших реформ", – сказав Яценюк.
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