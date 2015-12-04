У Мін'юсті Петренка відзвітували про тендерні закупівлі за останні два роки

Завдяки відкритим процедурам та ліквідації корупційних схем Мін’юст Петренка в 2014 і 2015 роках у доларовому еквіваленті витратило на тендерні закупівлі уп'ятеро менше коштів, ніж минуле керівництво міністерства за один 2013 рік. Такі дані озвучила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова під час прес-конференції в Кабінеті міністрів.

За словами Севостьянової, в 2013 році на забезпечення діяльності Міністерства юстиції було витрачено $87 мільйонів, за 2014 і 2015 роки сумарно - $17 мільйонів.

При цьому, майже 85% коштів, витрачених у 2013 році, пішло на функціонування реєстрів: "Тоді, через корупційні схеми, кілька офшорних компаній отримували роялті за нібито розроблене ними програмне забезпечення для функціонування реєстрів. Після зміни влади міністром юстиції було прийнято рішення зупинити ці виплати. Завдяки нашим фахівцям було змінено все програмне забезпечення, яке наразі повністю перебуває у власності держави, і жодна офшорна компанія не має можливості втручатися в діяльність реєстрів, не має до них доступу і не отримує державних коштів", - підкреслила Севостьянова.

За словами заступника міністра Севостьянової, зараз найбільшу частку витрат в Мін'юсті Петренка становлять послуги юридичних радників - 57% від загальної суми. На другому місці - функціонування реєстрів (33% коштів).

Порівнюючи показники закупівель у 2013 і 2014-15 роках, Оксана Іванченко повідомила, що за 2 останні роки на закупівлю послуг радників було витрачено в 2,4 рази менше, ніж за 2013 рік.

Іванченко додала, що завдяки впровадженню прозорої системи відбору міністерству також вдалося заощадити на такій статті витрат як закупівлі послуг іноземних юридичних радників, які представляють інтереси України в міжнародних юрисдикційних органах: "Уперше в історії, в рамках переговорної процедури закупівлі послуг радників, Мін’юст Петренка запропонувало прозору і відкриту процедуру. У кожній справі заявлялося від двох до чотирьох радників, які за принципом редукціону - покрокового зменшення вартості пропозиції - пропонували вартість своїх послуг. На сьогодні, за результатами проведення такої процедури, міністерству вдалося заощадити до $30 мільйонів", - зазначила заступник міністра юстиції.

"У ході 38 електронних закупівель, за прогнозованої вартості товарів 798 тисяч гривень, вартість закупівлі вдалося знизити на 223 тисяч гривень. Може здатися, що економія недостатньо велика. Проте слід врахувати, що зараз система ProZorro дає можливість закуповувати за таким механізмом тільки товари вартістю до 100 тисяч гривень. Інші послуги та роботи поки закуповуються за загальною процедурою", - уточнила заступник міністра. "Таким чином ми не тільки мінімізуємо корупційні ризики, а й даємо можливість максимально широкому колу підприємців приєднатися до системи електронних закупівель для державних органів", - резюмувала Оксана Іванченко.

Нагадаємо, на початку 2015 року Мін'юст одним із перших приєднався до системи електронних закупівель ProZorro, де запропонувати свій товар може будь-яка компанія або підприємець, а переможця визначають публічні торги за методом зворотного аукціону.

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У міністерстві впевнені, що ухвалення закону про державні закупівлі дозволить усім органам влади використовувати цю систему в повному обсязі для всіх закупівель.