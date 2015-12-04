Лібералізація валютного ринку: НБУ точково пом'якшив обмеження для бізнесу та фізосіб

Національний банк України продовжив поступову лібералізацію на валютному ринку і пом'якшив окремі адміністративні обмеження для бізнесу та фізичних осіб, зберігши при цьому ключові норми для забезпечення стабільності банківської і фінансової системи країни.

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №863 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному і валютному ринках України", що вступає в дію завтра, 5 грудня.

Зокрема, як зазначив НБУ, вимога обов'язкового продажу 75% валютної виручки зберігається, однак не буде поширюватися на кредити резидентам від іноземного експортно-кредитного агентства, а також грошове забезпечення нерезидента для участі в конкурсних торгах при здійсненні держзакупівель. Крім того, збільшено термін, протягом якого банк може не проводити обов'язковий продаж повернення надходжень з ініціативи іноземного банку-одержувача, з двох до семи днів.

Також продовжує діяти норма, що обмежує переведення з валютного рахунка фізособи еквівалентом 150 тисяч гривень на місяць, але тепер це обмеження не поширюватиметься на безготівкові розрахунки з використанням електронних платіжних засобів для оплати продукції та послуг для власного споживання фізосіб.

Крім того, продовжує діяти обмеження максимальної суми видачі гривневої готівки через каси на одного клієнта на добу в межах 300 тисяч гривень, однак для підтримки діяльності місії Червоного Хреста в Україні цей ліміт не поширюється на статутну діяльність місії.

Також послаблена заборона на купівлю валюти для подальшого перерахування за кордон коштів, одержаних іноземним інвестором від продажу цінних паперів українських емітентів. Тепер ця заборона не поширюватиметься на кошти, отримані від продажу державних облігацій України не тільки на фондових біржах, як було раніше, а й за їх межами.

Згідно з постановою НБУ, основні обмеження на валютному ринку, включаючи обов'язковий продаж 75% валютної виручки експортерами і 90-денний контроль розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, заборона дострокового погашення кредитів резидентами нерезидентам і заборона повернення інвестицій та перерахування дивідендів іноземним інвесторам, а також зобов'язання банків погоджувати з НБУ заявки на купівлю валюти понад еквівалент 50 тисяч доларів США продовжуються до 4 березня 2016 року включно.

Також постанова на цей же період подовжує основні обмеження на грошовому ринку, включаючи обмеження переказів валюти з рахунків еквівалентом 15 тисяч гривень без підтверджуючих документів та 150 тисяч гривень за наявності підтверджуючих документів. Видача готівкової гривні через каси та банкомати продовжує обмежуватися сумою в 300 тисяч гривень на добу, валюти - в еквіваленті 20 тисяч гривень на добу.

Крім цього, покупка валюти банками за власними операціями раніше обмежена 0,1% регулятивного капіталу на день, купівля готівкової валюти фізособами - еквівалентом 3 тисяч гривень на день.

НБУ передбачив в новій постанові ряд дисциплінуючих норм, перша з яких покликана стимулювати клієнтів банків використовувати власні валютні кошти для виконання своїх валютних зобов'язань, у тому числі при знаходженні цих коштів на балансовому рахунку 2602. Друга норма дає НБУ право не підтверджувати банкам покупку або переказ валюти при виявленні ознак ризикової діяльності або легалізації доходів.

НБУ обіцяє продовжувати поступову лібералізацію валютного регулювання, незалежно від строків дії постанов, якщо цьому сприятиме стан валютного ринку та української економіки в цілому.

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Як повідомляв УНІАН, українська гривня в лютому цього року знецінилася до долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 гривні/долар.

Після введення НБУ ряду обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня зміцнилася до 21-23 гривні/долар і утримувалася в цьому коридорі більше півроку.

В останній місяць діапазон коливань курсів на міжбанківському валютному ринку зрушився у бік здешевлення гривні, що, на думку НБУ, було пов'язано з проведенням в Україні місцевих виборів.

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25 листопада регулятор повідомив, що аукціони з купівлі та продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку не відбулися, попит і пропозиція на ринку зрівноважилися самостійно, а курс гривні під час торгів зміцнився.

Сьогодні, 4 грудня, котирування гривні на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів в 16:00 встановилися на рівні 23,73/23,88 гривні/долар. За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до цієї години склав 23,6484 гривні/долар.