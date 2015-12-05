Яценюк хоче створити спільну з ЄС і США антикорупційну місію

Про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

За словами Яценюка, уряд забезпечив фінансування нових Національного агентства із запобігання корупції, Національного антикорупційного бюро і Національної антикорупційної прокуратури і висловив сподівання, що вони в найкоротші терміни почнуть активну працювати.

При цьому він повідомив, що пропонуватиме долучитися до боротьби з корупцією в Україні іноземним фахівцям.

«Моя ідея, яку я буду обговорювати з нашими американськими друзями і європейцями, - створити міжнародну антикорупційну платформу, міжнародну антикорупційну місію, коли сюди би приїхали слідчі ФБР, NSA Великої Британії, які би зайнялися практичною допомогою всім цим органам», - підкреслив він.

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Йдеться не лише про технічну допомогу, наголосив Яценюк. За його словами, створення міжнародної антикорупційної місії дасть змогу проводити спільні антикорупційні розслідування.

«Як правило, кошти, які внаслідок корупційних діянь отримуються в Україні, ідуть через американські чи європейські банки. Місія дасть нам можливість зразу порушувати відповідні кримінальні провадження або в Сполучених Штатах, або в країнах-членах Європейського Союзу і проводити спільні антикорупційні розслідування», - сказав прем’єр.