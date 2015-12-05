Київ лякають судом: у Росії заявили, що США відмовилися давати їм гарантії за "кредитом Януковича"

Про це йдеться у заяві міністерства фінансів Російської Федерації, повідомляє ТАСС.

"Незважаючи на відсутність офіційного звернення України до уряду РФ з питання реструктуризації суверенного боргу на $3 млрд доларів, Росія сама зробила пропозицію про розстрочення погашення українського боргу на 3 роки (2016-2018 року) під гарантії США, ЄС або першокласного міжнародного фінансового інституту", - зазначили у відомстві.

У Мінфіні додали, що Росія запропонувала Україні "умови навіть кращі, ніж просив Міжнародний валютний фонд".

"Цього тижня ми отримали офіційну відмову від уряду США надати гарантії за зобов'язаннями України. У цьому зв'язку нам не залишається нічого іншого, крім як подати в суд на Україну в разі невиконання позичальником своїх зобов'язань в повному обсязі 20 грудня поточного року, що означатиме суверенний дефолт України", - повідомляється в заяві.

"Крім того, в даний час існують ризики неотримання Україною чергового траншу від МВФ через те, що досі не прийнятий бюджет країни на 2016 рік, який відповідав би параметрам програми Фонду, через відсутність узгодженого проекту податкової реформи, необхідних структурних заходів", - наголосили у Мінфіні РФ.

Як повідомляв УНІАН, Україна завершила реструктуризацію держборгу 13 випусків облігацій у зв'язку зі стартом їх обміну на нові державні облігації та деривативи. "Російські" облігації не увійшли в перелік паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі.

Президент Росії Володимир Путін 16 листопада заявив, що РФ готова розстрочити платіж за боргом України на 2016-2018 роки по 1 мільярду доларів на рік за умови, якщо західні партнери нададуть гарантії. Посилаючись на переговори з головою МВФ Крістін Лагард, Путін заявив, що це навіть краща пропозиція, ніж хотів фонд, який нібито просив відстрочку для України на 1 рік.

За інформацією Міністерства фінансів України, ніяких офіційних пропозицій від російської сторони після заяви Путіна не було. Раніше прем'єр -міністр України Арсеній Яценюк заявив, що в разі незгоди Росії на реструктуризацію, уряд оголосить мораторій на виплату цього боргу.

Міжнародний валютний фонд повідомив, що очікує вирішення питання боргу України перед РФ за допомогою прямих переговорів між українською і російською владами.